اشتري شقتك واستثمرها ب2700 ج قدام العاصمة الادارية

(للبيع)
|زود راس مالك بالاستثمار امام العاصمة الادارية الجديدة بسعر متر يبدا من 7200ج بالحي المتميز باطلالة علي حديقة حواليك جامعة بدر والجامعة الروسية ومدارس انترناشيونال قريب منك منطفة الفود كورت وقريب منك منطقة النوادي والبنوك احجز الان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد علي
|التليفون:
|01128729795
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|العنوان:
|الحي المتميز امام العاصمة الادارية علي طريق السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|432,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101374
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