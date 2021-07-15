اشتري شقتك واستثمرها ب2700 ج قدام العاصمة الادارية

(للبيع)
|زود راس مالك معانا لما هتجيب شقة مقابلة للعاصمة الادارية بالحي المتميز بسعر متر يبدا من 2700ج وبمساحات تبدا من 135م وجمبك جمبع الخدمات والجامعات (جامعة بدر-الجامعة الروسية ) وباطلالة مميزة علي حديقة متفكرش كتير وكلمنا علي 01128729795
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد علي
|التليفون:
|01128729795
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|العنوان:
|الحي المتميز امام العاصمة الادارية علي طريق السويس- مدينة بدر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|432,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100136
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