اشتري شاليهك في تر واي بمقدم 5% وبالتقسيط علي 7سنين

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تفاصيل الإعلان
هتمتلك في قريتنا السخنة في الكيلو 186 سيدي عبد الرحمن احلي بحر في الساحل اشتري شاليهك واستمتع بحياة الرفاهية احداث التصميمات للقرية الترا مودرن بمقدم 5% وبالتقسيط علي 7 سنين للتفاصيل 01211411556
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

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العنوان: الساحل الشمالي- الساحل الشمالي
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 54,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/12/2019
رقم الإعلان: 2046145
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صورة الاعلان: 54 الف مقدم فقط تقدر تمتلك وحدتك في الساحل الشمالي - في الإسكندرية مصر

54 الف مقدم فقط تقدر تمتلك وحدتك في الساحل الشمالي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شاليهك في اميز القري في الساحل الشمالي استمتعاول مرة ممشي علي لبحر مباشرة ولاند سكيب ولاجونز قابل ل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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54,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: حياتك اجمل في PALI الساحل الشمالي امتلك شاليهك بمقدم 120 الف فقط - في الإسكندرية مصر

حياتك اجمل في PALI الساحل الشمالي امتلك شاليهك بمقدم 120 الف فقط

(للبيع)

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17/12/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في لاسرينا الساحل علي اجمل بحر - في الإسكندرية مصر

امتلك شاليهك في لاسرينا الساحل علي اجمل بحر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

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القسم: 

150,000 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: استمتع pali الساحل الشمالي وعيش علي اجمل قري الساحل - في الإسكندرية مصر

استمتع pali الساحل الشمالي وعيش علي اجمل قري الساحل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

هتمتلك شاليهك في اجمل القري ي الساحل الشمالي واستمتع باجمل بحر والخدمات الشاطئية ملاعب وكافيهات وجي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في لاسرينا الساحل واستمتع بالبحر - في الإسكندرية مصر

امتلك شاليهك في لاسرينا الساحل واستمتع بالبحر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بتقدملك اجمل القري في الساحل الشمالي لاسرينا الساحل علي اجمل بحر القرية مصممة علي مصاطب بتخليك تشوف.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليهك باقل مقدم في white sand الساحل - في الإسكندرية مصر

امتلك شاليهك باقل مقدم في white sand الساحل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

امتلك شاليهك باقل مقدم في white sand الساحل متشلش هم المقدم white sand عملتلك اقل مقدم في الساحل 5.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

65,000 جنيه

4/11/2019
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صورة الاعلان: شالية للبيع ف قرية بو ايلند سيدى عبد الرحمن الساحل - في الإسكندرية مصر

شالية للبيع ف قرية بو ايلند سيدى عبد الرحمن الساحل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

منتجع بو سيدى عبد الرحمن موجود ف الكيلو 120 بعد مارينا ب 16 كيلو وقبل مدينة العلمين الجديدة الشالية .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,440,000 جنيه

2/11/2019
صورة الاعلان: شاليهك وسط جزيرة في قريتنا بالساحل - في الإسكندرية مصر

شاليهك وسط جزيرة في قريتنا بالساحل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

هتمتلك شاليهك واستمتع بالتحركات بالانش جو القرية و اكبر مشاحات من الكريستال لاجونز وتلي فريك ينقلك .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

140,000 جنيه

31/10/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليهك باقل مقدم في الساحل 5% وبالتقسيط ع لي 8 سنين بمقدم 5% - في الإسكندرية مصر

امتلك شاليهك باقل مقدم في الساحل 5% وبالتقسيط ع لي 8 سنين بمقدم 5%

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بمقدم 5% وبالتقسيط علي 8سنين استمتع باكبر ممشي سياحي علي البحر غير ان القرية علي البحر وده بيميزها.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

65,000 جنيه

30/10/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليهك وعيش الاستجمام علي بحر palm beach السخنة - في الإسكندرية مصر

امتلك شاليهك وعيش الاستجمام علي بحر palm beach السخنة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

في palm beach تقدر تغير مودك وتستجم علي البحر بمقدم 10% وبالتقسيط علي 8 سنين خدمات علي البحر – ملا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

23/10/2019
صورة الاعلان: شالية للبيع ف قرية بو ايلند الساحل الشمالى - في الإسكندرية مصر

شالية للبيع ف قرية بو ايلند الساحل الشمالى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مكون من (3غرف+حمام+مطبخ+ريسبشن +تراس+ roof+ حديقة خاصة ) بعض خدمات القرية (فندق 5 نجوم _ vibes club .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

321,000 جنيه

20/10/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليه علي بعد ساعة ونص من القاهرة - في الإسكندرية مصر

امتلك شاليه علي بعد ساعة ونص من القاهرة

(للتقسيط)

- في الإسكندرية مصر

شاليهك بقي علي بعد ساعة ونص من القاهرة في قرية لاسيرينا باي راس سدر بمساحة 95م وهتستمتع بخدمات القري.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

64,000 جنيه

13/10/2019
صورة الاعلان: شالية للبيع ف بو ساندس الساحل الشمالى - في الإسكندرية مصر

شالية للبيع ف بو ساندس الساحل الشمالى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بعض خدمات القرية (فندق 5 نجوم _vibes club _ اكبر كريستال لاجون فى الشرق الاوسط _مول تجارى لاشهر البر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

310,000 جنيه

12/10/2019
صورة الاعلان: شالية للبيع فى BO ISLANDS بالساحل الشمالى على البحر مباشرة - في الإسكندرية مصر

شالية للبيع فى BO ISLANDS بالساحل الشمالى على البحر مباشرة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بالتقسيط اشترى شالية بأرقى مكان فى الساحل بعد مارينا 7 بجوار مراسى وهاسيندا المساحة 134 م مكون من (.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

310,000 جنيه

2/10/2019
صورة الاعلان: شاليه للبيع فى قلب سيدى عبد الرحمن - في الإسكندرية مصر

شاليه للبيع فى قلب سيدى عبد الرحمن

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

فى موقع مميز بمنتجع سيدى عبد الرحمن امتلك شاليه على البحر مباشرة بحديقة خاصة وخدمات متكاملة كريستال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

335,000 جنيه

25/9/2019
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