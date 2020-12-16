اشتري دوبلكس مميز جدا

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تفاصيل الإعلان
بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق (بالحي الثالث شرق فيلات) 📍فيلا 380 متر +حديقة عبارة عن (3غرف+3 حمام+ ريسبشن+مطبخ+تراس) (وعاين شقتك علي الطبيعية) 👈تطل علي شارع واسع ومساحة خضراء 👈وقريبة من مركز المدينة وطريق الحرية وطريق الاوسط 🎉 عررض ب 1,299,000 كااش لفترة محدوداا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: زياد
التليفون: 01006636646

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الحي الثالث- الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/12/2020
رقم الإعلان: 2076501
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16/12/2020
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16/12/2020
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باي ماونت العين السخنة Baymount El Sokhna - شاليهات العين السخنة

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16/12/2020
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ذا جروف العين السخنة The Groove EL Ain ELSokhna

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للحجز والاستعلام عن الوحدات المتاحة 01119811423 خدمات منتجع ذا جروف تضم قرية ذا جروف العديد من الخ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: شاليهات للبيع بالعين السخنة بالتقسيط - امتلك شاليهك في العين السخنة - في القاهرة مصر

شاليهات للبيع بالعين السخنة بالتقسيط - امتلك شاليهك في العين السخنة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أفضل قري العين السخنة تضم العين السخنة مجموعة من المنتجعات السياحية والقري التى يلجأ إليها أغلب ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: اسعار كمبوند البوسكو العاصمة الادارية الجديدة Misr Italia Properties - في القاهرة مصر

اسعار كمبوند البوسكو العاصمة الادارية الجديدة Misr Italia Properties

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اسعار كمبوند البوسكو العاصمة في العاصمة الادارية الجديدة من أفضل الأسعار الموجودة بالعاصمة الجديدة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: مخطط العاصمة الادارية الجديدة | أفضل أحياء العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

مخطط العاصمة الادارية الجديدة | أفضل أحياء العاصمة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احجز شقتك في العاصمة الادارية الجديدة مخطط العاصمة الادارية الجديدة تعد العاصمة الإدارية الجديدة م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: كمبوند دي جويا العاصمة – مبيعات كمبوند دى جويا العاصمة - في القاهرة مصر

كمبوند دي جويا العاصمة – مبيعات كمبوند دى جويا العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أنظمة الدفع والسداد في كمبوند دي جويا يتمتع مشروع دي جويا بأنه أقل سعر للمتر في العاصمة الادارية و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2020
صورة الاعلان: كمبوند سين سيفين العاصمه الادارية الجديدة SCENE 7 NEW CAPITAL - في القاهرة مصر

كمبوند سين سيفين العاصمه الادارية الجديدة SCENE 7 NEW CAPITAL

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أسعار مشروع سين سيفين العاصمه سعر المتر يبدأ من 10400 جنيه فقط لفترة محدودة اغتنم الفرصة الأن لذلك .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/12/2020
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