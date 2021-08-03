(للبيع)
|اشتري دوبلكس بسعر شقة امام العاصمة الادارية الجديدة وسط جميع الخدمات اطلالة ممبزة علي حديقة بافضل مقدم و طرق سداد الحي المتميز بداية جديدة امام العاصمة الادارية الجديدة تعاقد الان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد علي
|التليفون:
|01128729795
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|العنوان:
|الحي المتميز امام العاصمة الادارية علي طريق السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|432,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101519
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