اشتري ارض للاستثمار بموقع حيوي ومميز علي دائري الاسكندريه خلف مطار النزهة ا

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تفاصيل الإعلان
اشتري ارض للاستثمار بموقع حيوي ومميز علي دائري الاسكندريه خلف مطار النزهة الدولي وبالقرب من كارفور والداون تاون بمساحات تبدأ من 100م وعلي شوارع 16م/10م/7م وبتسهيلات وخصومات قوية جدا للسداد ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابراج للاستثمار العقاري
التليفون: +201212800852

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/2/2020
رقم الإعلان: 2053326
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18/2/2020
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18/2/2020
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18/2/2020
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17/2/2020
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17/2/2020
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- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

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القسم: 

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16/2/2020
صورة الاعلان: امتلك قطعة ارض مميزة علي الطريق الدائري بالقرب من كارفور والداون تاون بمساح - في الإسكندرية مصر

امتلك قطعة ارض مميزة علي الطريق الدائري بالقرب من كارفور والداون تاون بمساح

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- في الإسكندرية مصر

امتلك قطعة ارض مميزة علي الطريق الدائري بالقرب من كارفور والداون تاون بمساحات تبدأ من 100م لدينا ج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: اراضي بقلب محرم بك علي دائري الاسكندريه وبالجوار من كارفور والداون تاون اش - في الإسكندرية مصر

اراضي بقلب محرم بك علي دائري الاسكندريه وبالجوار من كارفور والداون تاون اش

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اراضي بقلب محرم بك علي دائري الاسكندريه وبالجوار من كارفور والداون تاون اشتري قطعة ارض دلوقتي بحي ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: لو عايز تعيش معني الرفاهية وتسكن سكن راقي علي قد إمكانياتك بالاسكندريه! ل - في الإسكندرية مصر

لو عايز تعيش معني الرفاهية وتسكن سكن راقي علي قد إمكانياتك بالاسكندريه! ل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

لو عايز تعيش معني الرفاهية وتسكن سكن راقي علي قد إمكانياتك بالاسكندريه! لوعايز تبقي عايش في قلب الإ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: اسكن واستثمر في نفس المكان وتملك قطعة ارض دلوقتي بموقع حيوي جدا بقلب الاسكن - في الإسكندرية مصر

اسكن واستثمر في نفس المكان وتملك قطعة ارض دلوقتي بموقع حيوي جدا بقلب الاسكن

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اسكن واستثمر في نفس المكان وتملك قطعة ارض دلوقتي بموقع حيوي جدا بقلب الاسكندريه بمساحات تبدا من 10.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: ارض مميزة بقلب الاسكندرية بالقرب من كارفور والداون تاون وخلف مطار النزهة ال - في الإسكندرية مصر

ارض مميزة بقلب الاسكندرية بالقرب من كارفور والداون تاون وخلف مطار النزهة ال

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ارض مميزة بقلب الاسكندرية بالقرب من كارفور والداون تاون وخلف مطار النزهة الدولي بالقرب من كـافـة ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

16/2/2020
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حلمك تشترى ارض فى مكان مناسب وبسعر مغرى وبأطول فترة سداد دلوقتى حلمك بقى ح

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

حلمك تشترى ارض فى مكان مناسب وبسعر مغرى وبأطول فترة سداد دلوقتى حلمك بقى حقيقة امتلك ارضك بقلب الا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: غير حياتك و قسط على مهلك وابني فيلتك بحي الفيلات بقلب الاسكندريه و اضمن ل - في الإسكندرية مصر

غير حياتك و قسط على مهلك وابني فيلتك بحي الفيلات بقلب الاسكندريه و اضمن ل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

غير حياتك و قسط على مهلك وابني فيلتك بحي الفيلات بقلب الاسكندريه و اضمن لعائلتك الامان و الرفاهية .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

16/2/2020
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