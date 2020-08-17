اشترى محل في العاصمة الادارية واستفيد بالخصم

(للبيع)
|اشتري محل بالعاصمة الادارية الجديدة واستفيد بالخصم الكبير في smart mall واستمتع بأفضل نظام سداد بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد والمحل 55م تشطيب كامل بجانب منطقة الجامعات العالمية وعلى بعد دقائق من النهر الاخضر و محور بن زايد يلا ابعتلنا دلوقتي ع الواتساب ع 01279848994 او اتصل بينا واعرف باقي التفاصيل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|374,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065220
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