اشترى محلك واشترى دماغك فى اكبر مشروع سكنى تجارى طبي ترفيهى

(للبيع)
|لراغبى التألق والتمييز والرقى استثمر فلوسك فى اكتوبر فيستفال سيتى الموقع مميز جدا على بعد دقائق من ميدان جهينة ووسط اكبر تجمع سكنى .فاميلى لاند.طيبة جاردنز.الريهام .واحة المهندسين وعمارات النصر والشمس. مميزاته المول على اربع شوارع رئيسية . 6 بوابات . سلالم كهربائية . اسانسيرات . هايبر ماركت . جزء مخصص للاسماء العالمية . منطقة ترفيهية للكبار والاطفال . مجمع بنوك تكييف مركزى بادر بحجز وحدتك باقل مقدم 5% واعلى فترة سداد 60 شهر للحجز /1015081101
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|01015081101
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|العنوان:
|المنطقة العمرانية الاولى - التوسعات الشمالية- ٦ أكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|35,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057110
1,510,000 جنيه
350,000 جنيه
3,300,000 جنيه
1,350,000 جنيه
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