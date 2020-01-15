اشترى محلك واشترى دماغك فى اكبر مشروع سكنى تجارى طبي ترفيهى

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
لراغبى التألق والتمييز والرقى استثمر فلوسك فى اكتوبر فيستفال سيتى الموقع مميز جدا على بعد دقائق من ميدان جهينة ووسط اكبر تجمع سكنى .فاميلى لاند.طيبة جاردنز.الريهام .واحة المهندسين وعمارات النصر والشمس. مميزاته المول على اربع شوارع رئيسية . 6 بوابات . سلالم كهربائية . اسانسيرات . هايبر ماركت . جزء مخصص للاسماء العالمية . منطقة ترفيهية للكبار والاطفال . مجمع بنوك تكييف مركزى بادر بحجز وحدتك باقل مقدم 5% واعلى فترة سداد 60 شهر للحجز /1015081101
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد
التليفون: 01015081101

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المنطقة العمرانية الاولى - التوسعات الشمالية- ٦ أكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 35,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 31/3/2020
رقم الإعلان: 2057110
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: محل للبيع بالتقسيط بالحى الايطالى على واجهة الكمبوند - في 6 أكتوبر مصر

محل للبيع بالتقسيط بالحى الايطالى على واجهة الكمبوند

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

محل للبيع بالتقسيط بالحى الايطالى على واجهة الكمبوند للبيع محل 80م على واجهة كمبوند الحى الايطالى ال.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,510,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: فرصة شقة بالحى الايطالى بسعر مغرى - في 6 أكتوبر مصر

فرصة شقة بالحى الايطالى بسعر مغرى

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

فرصة شقة بالحى الايطالى بسعر مغرى للبيع شقة داخل كمبوند الحى الايطالى – حدائق اكتوبر بجوار كمبوند ا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

350,000 جنيه

15/1/2020
صورة الاعلان: محل 60م ‎‎للاستثمار الراقي بجوار مجمع البنوك والبراندز‎‎ - في 6 أكتوبر مصر

محل 60م ‎‎للاستثمار الراقي بجوار مجمع البنوك والبراندز‎‎

(للاستثمار)

- في 6 أكتوبر مصر

في مول فيستفال سيتي محلات تجارية فى اكتوبر من المالك من الأن ولفترة محدودة امتلك استثمر محلات تجا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

3,300,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: محل للبيع داخل مول راقى جدا بجوار سيتى سكيب 6 اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

محل للبيع داخل مول راقى جدا بجوار سيتى سكيب 6 اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

محل للبيع داخل مول راقى جدا بجوار سيتى سكيب 6 اكتوبر بمدينة 6 اكتوبر بجوار ارقى مولات اكتوبر بالقرب .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,350,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: فرصة للاستثمار محل للبيع داخل مول راقى بمدينة 6 اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

فرصة للاستثمار محل للبيع داخل مول راقى بمدينة 6 اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

فرصة للاستثمار محل للبيع داخل مول راقى بمدينة 6 اكتوبر بمدينة 6 اكتوبر بجوار ارقى مولات اكتوبر بالقر.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

400,000 جنيه

8/1/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager