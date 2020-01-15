اشترى محلك واشترى دماغك فى اكبر مشروع سكنى تجارى طبي ترفيهى

لراغبى التألق والتمييز والرقى استثمر فلوسك فى اكتوبر فيستفال سيتى الموقع مميز جدا على بعد دقائق من ميدان جهينة ووسط اكبر تجمع سكنى .فاميلى لاند.طيبة جاردنز.الريهام .واحة المهندسين وعمارات النصر والشمس. مميزاته المول على اربع شوارع رئيسية . 6 بوابات . سلالم كهربائية . اسانسيرات . هايبر ماركت . جزء مخصص للاسماء العالمية . منطقة ترفيهية للكبار والاطفال . مجمع بنوك تكييف مركزى بادر بحجز وحدتك باقل مقدم 5% واعلى فترة سداد 60 شهر للحجز /1015081101