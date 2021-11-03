اشترى كولدير الصدقة الجارية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اشترى كولدير الصدقة الجارية - في القاهرة مصر

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\لإستعلام 01004761907– 01114244472 تتشرف شركة الرائدون تى فى شوب الشركة الرائده فى صناعة المبردات بأن تقدم لسيادتكم كولدير مياه طريق الجنان كولدير مياه من واحد لخمسة حنفية * مزود بحنفيات سهلة الغلق والفتح الجسم الخارجى من أجود خامات الأستيل كروم الغير قابل للصدأ سرعة تبريد عالية للمياه يتحمل ظروف الجو المختلفة من درجات الحرارة العالية مزود بموتور قوى يتحمل الإستخدام المستمر سهل التركيب والإستخدام ويثبت بشكل محكم فى المكان المخصص له بحيث يصعب فكه أو سرقته يعمل بنظام جيد ولا يسمح بتسريب المياه صغ
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كولدير
التليفون: 01004761907

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العنوان: 8 ST WARAAQ ELHADER- السادس من اكتوبر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,699 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/11/2021
رقم الإعلان: 2109821
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ليه تتعب وتحتار تعالي عندنا وانت تختار

ليه تتعب وتحتار تعالي عندنا وانت تختار

(للإيجار)

ليه تتعب وتحتار تعالي عندنا وانت تختار شقة للايجار بكمبوند حي عربية مكونة من 2غرفة – 2ريسبشن – حمام .
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3/11/2021
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3/11/2021
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343,000 جنيه

3/11/2021
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(للبيع)

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3/11/2021
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(للإيجار)

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3/11/2021
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القاهرة - مصر
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5,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: شقة لقطة للايحار بالبنفسج

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(للإيجار)

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3/11/2021
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مطلوب مهندس انتاج للعمل بكبرى مصانع السجاد بالدمام

(فرصة عمل)

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القسم: 

اتصل

3/11/2021
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مطلوب موظفين سيلز ( مبيعات ) لشركة مقاولات وتطوير عقاري بمدينة نصر خبرة من 3-5 سنين خبرة فى مجال الع.
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3/11/2021
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كولدير للمياة سبيل للبيع صدقة جارية

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3/11/2021
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جهاز ميزان باركود الكترونى ديجيتال

(للبيع)

عروض متعدده على اجهزه ميزان باركود الكترونى ديجيتال الاتصال علي الارقام 01227172329/01096120894/.
العنوان:

القاهرة - مصر

13,500 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: سجاد كشمير في بيج

سجاد كشمير في بيج

(للبيع)

سجاد كشمير في بيج02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2021
صورة الاعلان: The best Egyptian Vodafone numbers 0100000000

The best Egyptian Vodafone numbers 0100000000

(للبيع)

For sale Egyptian Vodafone numbers 01000000044 01000000222 01030030030 010.50.40.40.50 010.50.4.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: للبيع اجمل الارقام المصرية من فودافون 010000000

للبيع اجمل الارقام المصرية من فودافون 010000000

(للبيع)

01000000044 01000000222 01030030030 010.50.40.40.50 010.50.40.50.40 التواصل والاستعلام من خلال .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع والايجار

مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع والايجار

(للبيع)

مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع والايجار ببرج العرب الاسكندريه يصلح لجميع الانشطه للايجار ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

3/11/2021
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