اشترى كولدير الصدقة الجارية

(للبيع)
|\لإستعلام 01004761907– 01114244472 تتشرف شركة الرائدون تى فى شوب الشركة الرائده فى صناعة المبردات بأن تقدم لسيادتكم كولدير مياه طريق الجنان كولدير مياه من واحد لخمسة حنفية * مزود بحنفيات سهلة الغلق والفتح الجسم الخارجى من أجود خامات الأستيل كروم الغير قابل للصدأ سرعة تبريد عالية للمياه يتحمل ظروف الجو المختلفة من درجات الحرارة العالية مزود بموتور قوى يتحمل الإستخدام المستمر سهل التركيب والإستخدام ويثبت بشكل محكم فى المكان المخصص له بحيث يصعب فكه أو سرقته يعمل بنظام جيد ولا يسمح بتسريب المياه صغ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كولدير
|التليفون:
|01004761907
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|8 ST WARAAQ ELHADER- السادس من اكتوبر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,699 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2021
|رقم الإعلان:
|2109821
4,200 جنيه
318,000 جنيه
343,000 جنيه
344,000 جنيه
5,000 جنيه
5,000 جنيه
7,750 جنيه
اتصل
4,000 جنيه
2,699 جنيه
13,500 جنيه
اتصل
10 جنيه
10 جنيه
اتصل