اشترى كولدير الصدقة الجارية

\لإستعلام 01004761907– 01114244472 تتشرف شركة الرائدون تى فى شوب الشركة الرائده فى صناعة المبردات بأن تقدم لسيادتكم كولدير مياه طريق الجنان كولدير مياه من واحد لخمسة حنفية * مزود بحنفيات سهلة الغلق والفتح الجسم الخارجى من أجود خامات الأستيل كروم الغير قابل للصدأ سرعة تبريد عالية للمياه يتحمل ظروف الجو المختلفة من درجات الحرارة العالية مزود بموتور قوى يتحمل الإستخدام المستمر سهل التركيب والإستخدام ويثبت بشكل محكم فى المكان المخصص له بحيث يصعب فكه أو سرقته يعمل بنظام جيد ولا يسمح بتسريب المياه صغ