اشترى كولدير الصدقة الجارية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اشترى كولدير الصدقة الجارية - في الجيزة مصر

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شركة الرواد 01004761907 01000056228 01114244472 اعمل خير وصدقة جارية تعيشلك طول العمر فى المدارس والمصانع والمساجد والطرق والمستشفيات فى اى مكان ممكن تعمل خير وتحط كولدير للناس تشرب منه فى عز الحر شركه الرواد لصناعة مبرد المياه ليه تشترى بسعر غالى لما ممكن تشترى أفضل كولدير مياه بسعر المصنع تم تصميم هذا الكولدير بشكل مثالى يناسب جميع الأماكن .سهل التركيب والاستخدام يستحمل الاستخدام الشاق ضمان عام كامل التوصيل داخل القاهرة وجميع المحافظات سعر خاص لكل عملائنا جميع الاحجام بأقل الأسعار
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كولدير
التليفون: 01004761907

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 8 ST WARAAQ ELHADER- السادس من اكتوبر
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/1/2021
رقم الإعلان: 2080269
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

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3/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

مطلوب فنيين تصنيع استانلس تخصص ثلاجات تبريد و شوايات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات الاستانلس بالسعوديه في مدينه جده فنيين تصنيع استانلس تخصص ( ثلاجات تبريد + شوايات .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

17/1/2021
صورة الاعلان: فنى كهربائى

فنى كهربائى

(فرصة عمل)

شركة صناعية كبرى تطلب للتعيين فنيين كهرباء خبرة فى المصانع سلسيون + كنترول يفضل ساكنى 6 أكتوبر يوجد .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

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17/1/2021
صورة الاعلان: كولدير السبيل للبيع باحسن الاسعار

كولدير السبيل للبيع باحسن الاسعار

(للبيع)

شركة الرواد 01004761907 01000056228 01114244472 اعمل خير وصدقة جارية تعيشلك طول العمر فى المدارس وال.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 جنيه

17/1/2021
صورة الاعلان: اقل سعر في السوق

اقل سعر في السوق

(للبيع)

دوبلكس 280 متر امامية عبارة عن ( 4غرف + 4حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

999,000 جنيه

17/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شقتك في منطقة r7 وحواليك كل خداماتك في قلب العاصمة

امتلك شقتك في منطقة r7 وحواليك كل خداماتك في قلب العاصمة

(للبيع)

عايز تسكن في هدوء وبعيد عن الزحمة امتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة في كمبوند ميدتاون سكاي بس انت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

90,000 يورو

17/1/2021
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صورة الاعلان: بمدينة الشيخ زايد شقة للايجار

بمدينة الشيخ زايد شقة للايجار

(للإيجار)

شقة للايجار 127م بجوار سنتر اللولوه الحي الاول مجاوره التانيه توسط جهاز دور ارضي - تتكون 3نوم و2حمام.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

17/1/2021
صورة الاعلان: بمدينة الشيخ زايد شقة للايجار

بمدينة الشيخ زايد شقة للايجار

(للإيجار)

شقة للايجار 127م بجوار سنتر اللولوه الحي الاول مجاوره التانيه توسط جهاز دور ارضي - تتكون 3نوم و2حمام.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

17/1/2021
صورة الاعلان: مدخلين بيانات

مدخلين بيانات

(فرصة عمل)

- مطلوب مدخلين بيانات - لا يشترط خبرة - السن من 18 : 45 سنة - لا يقل المؤهل عن اعدادي - شفت العمل 6.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

17/1/2021
صورة الاعلان: اخصائي باطنه

اخصائي باطنه

(فرصة عمل)

مطلوب #أخصائي_باطنة (Male / Female) #تعاقد من مصر - الباحة - جدة نطلب أخصائي باطنة عام للعمل لدى مجم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

17/1/2021
صورة الاعلان: اخصائي باطنه

اخصائي باطنه

(فرصة عمل)

مطلوب #أخصائي_باطنة (Male / Female) #تعاقد من مصر - الباحة - جدة نطلب أخصائي باطنة عام للعمل لدى مجم.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

17/1/2021
صورة الاعلان: اخصائى سلامة وصحة مهنية

اخصائى سلامة وصحة مهنية

(فرصة عمل)

شركة صناعية كبرى تطلب للتعيين اخصائى سلامة وصحة مهنية مؤهل علمى خبرة فى تأمين المصانع اجادة اللغة ال.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

اتصل

17/1/2021
صورة الاعلان: اعلان وظايف

اعلان وظايف

(فرصة عمل)

مطلوب امن لكبرى منشاءت مدينة نصر بنوك وشركات من سن20:40سنة لايشترط الموءهل راتب مدينة نصر بنوك وشركا.
العنوان:

الجيزة - مصر

4,000 جنيه

17/1/2021
صورة الاعلان: اعلان وظايف

اعلان وظايف

(فرصة عمل)

مطلوب موظفين تسويق طلاب وخريجين شفت 6ساعات راتب 4000جنية تاءمين صحى وتاءمين اجتماعى زيادة سنوية مرتي.
العنوان:

القاهرة - مصر

40,000 جنيه

17/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب ( مصممين جرافيك ) للسعودية لكبرى شركات الأغذية فى الرياض

مطلوب ( مصممين جرافيك ) للسعودية لكبرى شركات الأغذية فى الرياض

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات الاغذية بالسعودية: # مصمم_جرافيكس ((Graphic_designer *** الشروط : - يجيد استخدام ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/1/2021
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