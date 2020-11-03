اشترى كولدير الصدقة الجارية

(للبيع)
|شركة الرواد 01004761907 01000056228 01114244472 اعمل خير وصدقة جارية تعيشلك طول العمر فى المدارس والمصانع والمساجد والطرق والمستشفيات فى اى مكان ممكن تعمل خير وتحط كولدير للناس تشرب منه فى عز الحر شركه الرواد لصناعة مبرد المياه ليه تشترى بسعر غالى لما ممكن تشترى أفضل كولدير مياه بسعر المصنع تم تصميم هذا الكولدير بشكل مثالى يناسب جميع الأماكن .سهل التركيب والاستخدام يستحمل الاستخدام الشاق ضمان عام كامل التوصيل داخل القاهرة وجميع المحافظات سعر خاص لكل عملائنا جميع الاحجام بأقل الأسعار
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كولدير
|التليفون:
|01004761907
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|العنوان:
|8 ST WARAAQ ELHADER- السادس من اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080269
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