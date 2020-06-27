اسهر كل يوم علي البحر وامتلك في راس سدر

(للبيع)
|اسهر كل يوم علي بحر لاسيرينا باي راس سدر وممكن تقضي الويك اند في اي مكان وهتستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وخدمات تانية كتير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وصيف في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|74,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061664
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