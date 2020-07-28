اسهر في افخم المطاعم واسكن في العاصمة الادارية

اسكن في كمبوند zavani بالعاصمة الادارية الجديدة واسهر كل يوم في افخم المطاعم وقضي احلي اوقاتك في الكافيهات مع صحابك وشقتك 191م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وخدماتك مول تجاري ونادي رياضي وملاعب رياضية وخدمات غيرهم كتير اتصل ع 01279848994 او كلمنا ع الواتساب