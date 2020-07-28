اسهر في افخم المطاعم واسكن في العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|اسكن في كمبوند zavani بالعاصمة الادارية الجديدة واسهر كل يوم في افخم المطاعم وقضي احلي اوقاتك في الكافيهات مع صحابك وشقتك 191م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وخدماتك مول تجاري ونادي رياضي وملاعب رياضية وخدمات غيرهم كتير اتصل ع 01279848994 او كلمنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|196,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064025
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