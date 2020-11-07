اسمتع بكل دقيقة من وقتك وامتلك شاليه في الهين السخنة

(للتقسيط)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اسمتع بكل دقيقة من وقتك وامتلك شاليه في الهين السخنة - في جنوب سيناء مصر

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خليك قريب من جميع خدماتك وامتلك شاليهك في راس سدر بحديقة بمساحة100م(2غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +روف واسع وحاجات كتير مستياك مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01013937774 ومتفوتش فرصتك و اعرف باقي التفاصيل والتسهيلات الممكنة او راسلنا علي واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العين السخنة- السويس
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 31,100 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/11/2020
رقم الإعلان: 2071879
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صورة الاعلان: شاليهك بروف علي شبه بجزيرة في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك بروف علي شبه بجزيرة في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

فرصة امتلك شاليه بحديقة كبيرة بمساحة 62م (غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +جاردن واسع) وفرح ا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه بجاردن وتمتع باجمل المناظر الطبيعية طول السنة في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بجاردن وتمتع باجمل المناظر الطبيعية طول السنة في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

متع عينك باجمل المزارات السياحية في راس سدر وامتلك شاليهك بروف كبير بمساحة 62م (2غرفة + حمام +مطبخ ا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: شاليهك بروف علي شاطئ رملي في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك بروف علي شاطئ رملي في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

كل بتحلم بيه هتلاقيه عندنا روزا بتوفرلك شاليهك بروف لحفلات الشواه بمساحة 62م (غرفة + حمام +مطبخ امري.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: شاليه بحديقة كبيرة في راس سدر بسعر خيالي - في جنوب سيناء مصر

شاليه بحديقة كبيرة في راس سدر بسعر خيالي

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

فرصة مش يتكرر كتير امتلك شاليه بحديقةكبيرة بمساحة 62م (غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +جاردن.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: شاليهك علي البحر بحديقة واسعة ومقدم 62 الف بس - في جنوب سيناء مصر

شاليهك علي البحر بحديقة واسعة ومقدم 62 الف بس

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عشان راحتك و سعادتك تهمنا روزا بتوفرلك شالية بحديقة واسعة وفرح اولادك بمساحة62م (غرفة + حمام +مطبخ ا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر بأقل الاسعار - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر بأقل الاسعار

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك في قرية موسي كوست راس سدر بالتقسيط المريح واطول فترة سداد احجز شاليهك بمساحة 90م وهتستمتع بخد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

149,850 جنيه

21/10/2020
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صورة الاعلان: دلوقتي معانا هتقدر تمتلك شاليهك وانت مرتاح - في جنوب سيناء مصر

دلوقتي معانا هتقدر تمتلك شاليهك وانت مرتاح

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

قرية موسي كوست هتمتلك فيها شاليهك بأقل الاسعار وبالتقسيط المريح واقساطها تصل الي 8 سنوات شاليهك 90م .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

اتصل

21/10/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في راس سدر عشان تفرح اولادك صيف وشتا - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر عشان تفرح اولادك صيف وشتا

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

دلوقتي في قرية موسي كوست فى راس سدر تقدر تمتلك شاليهك علي البحر مباشرة وكمان هتقدر تروح في اي وقت في.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

341,000 جنيه

21/10/2020
صورة الاعلان: انت حد مميز يبقى شاليهك فى موسي كوست - في جنوب سيناء مصر

انت حد مميز يبقى شاليهك فى موسي كوست

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بتحب التميز واحدث التصاميم والهدوء يبقى شاليهك فى موسي كوست ارقى قرى راس سدر مساحه 140 م 2 غرفه ( ما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

341,000 جنيه

20/10/2020
صورة الاعلان: شاليهك على البحر اللمه الاصحاب مش بتحلى غير فى موسي كوست - في جنوب سيناء مصر

شاليهك على البحر اللمه الاصحاب مش بتحلى غير فى موسي كوست

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

مش عارفين تروحوا فين على موسي كوست علطول هتلاقوا الهدوء والسهر مساحه 200 م ( 2 غرفه منهم ماستر +ريسب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

اتصل

20/10/2020
صورة الاعلان: تسليم فووورى وكل يوم حفله جديده مع اصحابك فى موسي كوست - في جنوب سيناء مصر

تسليم فووورى وكل يوم حفله جديده مع اصحابك فى موسي كوست

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

كلمنا واختار الشاليه وحفلتك وسهرتك علينا فى موسي كوست افضل قرى فى راس سدر مساحه 161 م 3غرفه منهم ماس.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

420,000 جنيه

20/10/2020
صورة الاعلان: المصايف كتير ومش عارف تقرر يبقى الحل شاليه فى موسي كوست - في جنوب سيناء مصر

المصايف كتير ومش عارف تقرر يبقى الحل شاليه فى موسي كوست

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

اشمعنا موسي كوست هدوء, قرب ,خدمات ,قريب من القاهرة ,هتستمتع والبحر هيكون ملكك مساحه 90 م 2غرفه ( ماس.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

20/10/2020
صورة الاعلان: شاليهك موجود فى موسي كوست وكل خدماتك هتلاقيها - في جنوب سيناء مصر

شاليهك موجود فى موسي كوست وكل خدماتك هتلاقيها

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

مكانك فى موسي كوست موجود هتروح فى اى وقت و90 دقيقه فقط من القاهرة مساحه 200 م 2غرفه (ماستر +ريسبشن +.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

457,200 جنيه

19/10/2020
صورة الاعلان: هتستلم فورى الشاليه فى موسي كوست - في جنوب سيناء مصر

هتستلم فورى الشاليه فى موسي كوست

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

هتستلم فورى الشاليه فى موسي كوست ايوة زى ما قرات كده وكمان فيه مول تجارى موجود كل اللى تحتاجه فقط ب .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

293,200 جنيه

19/10/2020
صورة الاعلان: خلى اولادك يستمتعوا بالبحر فى موسي كوست - في جنوب سيناء مصر

خلى اولادك يستمتعوا بالبحر فى موسي كوست

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك ملكك وبيكون ليك خصوصيه مساحه 200م شاليهك ( 2غرفه+2 حمام+ ريسبشن +مطبخ امريكى) تشطيب سوبر لوكس.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

1 جنيه

18/10/2020
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