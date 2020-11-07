اسمتع بكل دقيقة من وقتك وامتلك شاليه في الهين السخنة

(للتقسيط)
|خليك قريب من جميع خدماتك وامتلك شاليهك في راس سدر بحديقة بمساحة100م(2غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +روف واسع وحاجات كتير مستياك مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01013937774 ومتفوتش فرصتك و اعرف باقي التفاصيل والتسهيلات الممكنة او راسلنا علي واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العين السخنة- السويس
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|31,100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071879
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