اسمتع بكل دقيقة من وقتك وامتلك شاليه في الهين السخنة

خليك قريب من جميع خدماتك وامتلك شاليهك في راس سدر بحديقة بمساحة100م(2غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +روف واسع وحاجات كتير مستياك مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01013937774 ومتفوتش فرصتك و اعرف باقي التفاصيل والتسهيلات الممكنة او راسلنا علي واتساب