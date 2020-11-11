اسمتع بكل حاجة حواليك وامتلك شاليهك في السخنة

(للبيع)
|لحفلات الشواه امتلك شاليهك في العين السخنة (3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +روف)وتشطيب سوبر لوكس باقل مقدم واطول فترة سداد وتمتع بجميع الخدمات داخل القرية فندق ومول وحمامات سباحة خاصة وخدامات تانية كتير كلمنا دلوقتي علي 01013937774و اعرف باقي التفاصيل او راسلنا علي واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|112,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072049
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