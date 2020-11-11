اسمتع بكل حاجة حواليك وامتلك شاليهك في السخنة

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صورة الاعلان: اسمتع بكل حاجة حواليك وامتلك شاليهك في السخنة - في السويس مصر

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لحفلات الشواه امتلك شاليهك في العين السخنة (3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +روف)وتشطيب سوبر لوكس باقل مقدم واطول فترة سداد وتمتع بجميع الخدمات داخل القرية فندق ومول وحمامات سباحة خاصة وخدامات تانية كتير كلمنا دلوقتي علي 01013937774و اعرف باقي التفاصيل او راسلنا علي واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العين السخنة- العين السخة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 112,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/11/2020
رقم الإعلان: 2072049
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في بلوبلو وعيش افضل حياة وسط خدماتاك - في السويس مصر

امتلك شاليهك في بلوبلو وعيش افضل حياة وسط خدماتاك

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- في السويس مصر

فرصة امتلك شاليه بحديقة كبيرة بمساحة 110م (3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +جاردن واسع) واس.
العنوان:

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القسم: 

122,000 جنيه

11/11/2020
صورة الاعلان: واستمتع انت واطفالك بامتلك شاليه في السخنة - في السويس مصر

واستمتع انت واطفالك بامتلك شاليه في السخنة

(للبيع)

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القسم: 

31,100 جنيه

11/11/2020
صورة الاعلان: استمتع بهواية الصيد معاناوامتلك شاليهك في العين السخنة - في السويس مصر

استمتع بهواية الصيد معاناوامتلك شاليهك في العين السخنة

(للتقسيط)

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هتحب الصيد معانا امتلك شاليهك بحديقة كبيرة بمساحة 110م (3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +رو.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

122,000 جنيه

11/11/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بفيو علي اجمل البحيرات الصناعية - في السويس مصر

شاليه للبيع بفيو علي اجمل البحيرات الصناعية

(للتقسيط)

- في السويس مصر

استمتع باجمل المزارات السياحية في العين السخنة وامتلك شاليهك بروف كبير بمساحة 110م(2غرفة + حمام +مطب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

112,000 جنيه

11/11/2020
صورة الاعلان: شاليهك في العين السخنة بمقدم 112000 - في السويس مصر

شاليهك في العين السخنة بمقدم 112000

(للتقسيط)

- في السويس مصر

اجازتك هتكون احلي امتلك شاليهك بروف بمساحة 110م (3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +روف واسع .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

112,000 جنيه

11/11/2020
صورة الاعلان: بتدور على الهدوء والخصوصيه يبقى شاليهك عندنا فى موسي كوست - في السويس مصر

بتدور على الهدوء والخصوصيه يبقى شاليهك عندنا فى موسي كوست

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- في السويس مصر

استمتع بالحفلات البدوية واستلم شاليهك بتراس كبير واستمتع بالمياه الفيروزية بمساحة 110(3غرفة + 2حمام .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

112,000 جنيه

11/11/2020
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صورة الاعلان: خد القرار الصح وامتلك شاليهك في بلوبلو السخنة - في السويس مصر

خد القرار الصح وامتلك شاليهك في بلوبلو السخنة

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- في السويس مصر

الاجازة مش بتحلي غير بلمة العيلة امتلك شاليهك علي البحر شالية بروف للحفلات بمساحة 110م (3غرفة + 2حما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

112,000 جنيه

11/11/2020
صورة الاعلان: عايز تسترخي وتهدي اعصابك تعالي عندنا في بلوبلو - في السويس مصر

عايز تسترخي وتهدي اعصابك تعالي عندنا في بلوبلو

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شاليهك بروف واسع للحفلات (3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن+تراس)وتشطيب سوبر لوكس باقل مقدم واطول ف.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

112,000 جنيه

11/11/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بحديقة واسعة بمقدم311000 - في السويس مصر

امتلك شاليهك بحديقة واسعة بمقدم311000

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليه من روزا بحديقة كبيرة واستمتع باجمل فيو علي البحر بمساحة 100م (2غرفة + حمام +مطبخ امريكي .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

311,000 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: استمتع بحفلات الباربكيو واملك شاليهة بروف في العين السخنة - في السويس مصر

استمتع بحفلات الباربكيو واملك شاليهة بروف في العين السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

الاجازة مش بتحلي غير بلمة العيلة و الاصحاب امتلك شاليهك علي البحر شالية بروف للحفلات بمساحة 110م(2غر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

297,000 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: فرح الاولاد وامتلك شاليهك بجاردن في العين السخنة - في السويس مصر

فرح الاولاد وامتلك شاليهك بجاردن في العين السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

فرصة مش يتكرر كتير امتلك شاليه بحديقةكبيرة بمساحة 100م (2غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +جار.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

311,000 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بروف بمقدم297000 في العين السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليهك بروف بمقدم297000 في العين السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

كل بتحلم بيه هتلاقيه عندنا روزا بتوفرلك شاليهك بروف لحفلات الشواه بمساحة 100م (2غرفة + حمام +مطبخ ام.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

297,000 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: استلم شاليهك فوري في السخنة باقل مقدم - في السويس مصر

استلم شاليهك فوري في السخنة باقل مقدم

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شاليهك بروف واسع للحفلات في راس سدر بمساحة115م (3غرفة +2 حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +روف)وتشطيب سوبر .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

8/11/2020
صورة الاعلان: استلم شاليه فوري في العين السخنة بمقدم خيالي - في السويس مصر

استلم شاليه فوري في العين السخنة بمقدم خيالي

(للتقسيط)

- في السويس مصر

هدي اعصابك في ارقي الاماكن والحفلات البدوية واستلم شاليهك بتراس كبير واستمتع بالمياه الفيروزية بمساح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

8/11/2020
صورة الاعلان: استلم شاليهك فوري واستمتع باجازتك في السخنة - في السويس مصر

استلم شاليهك فوري واستمتع باجازتك في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

اسمتع باجازتك في اجمل مكان علي البحر وامتلك شالية بحديقة بمساحة 115م وباقل مقدم 115000م تشطيب سوبر ل.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

8/11/2020
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