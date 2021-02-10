(للبيع)
|اسكوتر بناتى واولادى بطارية 12 فولت يتحمل طفل حتى سن 7 سنوات اغانى وانوار مخرج فلاشة وصلة ام بى 3 تحكم فى الصوت يوجد شجن لجميخ المحافظات للتواصل 01225292093
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mamoud
|التليفون:
|واتس 01225292093
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|العنوان:
|فيصل- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,380 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083386
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