اسكوتر بناتى واولادى

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اسكوتر بناتى واولادى - في الجيزة مصر

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اسكوتر بناتى واولادى بطارية 12 فولت يتحمل طفل حتى سن 7 سنوات اغانى وانوار مخرج فلاشة وصلة ام بى 3 تحكم فى الصوت يوجد شجن لجميخ المحافظات للتواصل 01225292093
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mamoud
التليفون: واتس 01225292093

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العنوان: فيصل- فيصل
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,380 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/2/2021
رقم الإعلان: 2083386
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صورة الاعلان: شقة للبيع في العاصمة الإدارية الجديدة بجوار حي السفارات

شقة للبيع في العاصمة الإدارية الجديدة بجوار حي السفارات

(للبيع)

شقة 179م+19م تراس للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة بمقدم 10% فقط و باقي التقسيط على 10 سنين -موقع مم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

10/2/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع في العاصمة الإدارية الجديدة بجوار حي السفارات

شقة للبيع في العاصمة الإدارية الجديدة بجوار حي السفارات

(للبيع)

شقة 179م+19م تراس للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة بمقدم 10% فقط و باقي التقسيط على 10 سنين -موقع مم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

10/2/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع 128 م صافى بدون اى تحميل ف العاصمة الجديدة

شقة للبيع 128 م صافى بدون اى تحميل ف العاصمة الجديدة

(للبيع)

استثمر صح و عيش حياة مميزة زى الملوك قريب من منطقة القصور فى العاصمة الادارية وامتلك شقتك كاملة الت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

10/2/2021
صورة الاعلان: رايح فين امتلك شقتك باشتراك النادى ف العاصمة الادارية

رايح فين امتلك شقتك باشتراك النادى ف العاصمة الادارية

(للتقسيط)

رايح فين تعالى امتلك شقتك ف كابيتال هايتس 2 بالجراج واشتراك النادى مجانا و باجمل اطلالة ع النهر الاخ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

10/2/2021
صورة الاعلان: امتلك شقة بسعر شامل التشطيب و الجراج فى العاصمة الادارية

امتلك شقة بسعر شامل التشطيب و الجراج فى العاصمة الادارية

(للبيع)

استثمر صح وامتلك شقتك بسعر شامل التشطيب مع الجراج و اشتراك نادى رياضى متكامل شقتك 129.5 م بجانب الكت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

177,000 جنيه

10/2/2021
صورة الاعلان: لعشاق التميز امتلك شقة كاملة التشطيب فى كابيتال هايتس

لعشاق التميز امتلك شقة كاملة التشطيب فى كابيتال هايتس

(للتقسيط)

انت مميز فى اسلوب حياتك بامتلاك شقة فى كابيتال هايتس باميز مواقع العاصمة الادارية شقتك تشطيب كامل + .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

213,000 جنيه

10/2/2021
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صورة الاعلان: بتدور ع مستوى عالى من الخدمات امتلك شقتك فى كابيتال هايتس

بتدور ع مستوى عالى من الخدمات امتلك شقتك فى كابيتال هايتس

(للبيع)

لمستوى عالى من الخدمات امتلك شقتك بكمبوند مميز فى العاصمة الادارية شقة 132.5 م ( 3 غرف نوم + 2 حمام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

181,000 جنيه

10/2/2021
صورة الاعلان: شقق مساحة 150 متر بمقدم 90 الف في قلب حدائق اكتوبر

شقق مساحة 150 متر بمقدم 90 الف في قلب حدائق اكتوبر

(للتقسيط)

شقق في حدائق اكتوبر مساحة 150 متر + جراچ 25 متر بمقدم 90 الف جنية و دفعه استلام 90 الف و القسط 4500.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

450,000 جنيه

10/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المطاعم بالسعوديه ( ابها ) : محاسب عام بالشروط الاتيه : خبرة بمجال المطاعم لا تقل عن 1.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب #أخصائية_جلدية #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائية

مطلوب #أخصائية_جلدية #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائية

(فرصة عمل)

مطلوب #أخصائية_جلدية لا يشترط خبرة في التجميل #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب أخصائية جلدية لل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/2/2021
صورة الاعلان: مطلـوب استشاريات نسـاء وتوليد لمستشفى بالطائف

مطلـوب استشاريات نسـاء وتوليد لمستشفى بالطائف

(فرصة عمل)

مطلـوب لمستشفى بمدينة الطائف بالسعوديه استشاريات نسـاء وتوليد خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد الدكتوراه .
العنوان:

الجيزة - مصر

5,555 ريال

10/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى مصانع الزجاج والالومنيوم فى السعوديه ( الرياض ) : *رسام اوتوكاد بالشروط الاتيه : لا يز.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المطابع بالسعوديه ( خميس مشيط ) : مصمم جرافيك بالشروط الاتيه : السن لا يزيد عن 30 سنه .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/2/2021
صورة الاعلان: مندوبين مبيعات خرسانة جاهزة

مندوبين مبيعات خرسانة جاهزة

(فرصة عمل)

مطلوب مندوبين مبيعات للعمل بكبرى مصانع الخرسانة الجاهزة بالدمام بالمملكة العربية السعودية خبرة فى ال.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

10/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه

مطلوب مندوب مبيعات مواد غذائيه يمتلك رخصه مهنيه اولى او ثانيه

(فرصة عمل)

مطلوب لشركه دواجن بالمملكه العربيه السعوديه في مدينتي ( الرياض + القصيم ) مندوب مبيعات يمتلك رخصه قي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

10/2/2021
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