اسكن و امتلك شقتك داخل كمبوند يعمل بالطاقة الشمسية فى منطقة الR7

(للبيع)
|فى منطقة الR7 امتلك شقة مميزة قريبة من الممشى السياحى و حى السفارات واستمتع بخدمات ملهاش مثيل نافورة راقصة و منطقة حفلات وسيستم كاميرات كامل و اسانسير خاص لكل عمارة و و الكمبوند يعمل بالطاقة الشمسية شقتك 190 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن +3 حمام + مطبخ + تراس ) بمقدم 199 الف و الباقى بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باميز مواقع العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|199,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084087
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