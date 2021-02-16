اسكن و امتلك شقتك داخل كمبوند يعمل بالطاقة الشمسية فى منطقة الR7

فى منطقة الR7 امتلك شقة مميزة قريبة من الممشى السياحى و حى السفارات واستمتع بخدمات ملهاش مثيل نافورة راقصة و منطقة حفلات وسيستم كاميرات كامل و اسانسير خاص لكل عمارة و و الكمبوند يعمل بالطاقة الشمسية شقتك 190 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن +3 حمام + مطبخ + تراس ) بمقدم 199 الف و الباقى بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باميز مواقع العاصمة الادارية