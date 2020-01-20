(للبيع)
|كود (2061) بسم الله الرحمن الرحيم اسكن وصيف وعيش باسكندرية اجمل مدن العالم فرصه لاصحاب التميز شقة للبيع 165 م على البحر مباشرة (3غرف + رسيبشن3 قطع +2حمام +مطبخ بالدوالايب ) الدور ال2 اعلى الميزان البرج 16 دور مبانى 2015 تشطيب الترا سوبرلوكس عدادات ( م + ك +غ) السعر: المطلوب 3 مليون و100 الف بدون الفرش قابل للتفاوض
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|النجار للعقارات
|التليفون:
|01273484565
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|العنوان:
|ميامى بحر- سيدى بشر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049760
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