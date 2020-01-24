اسكن واستمتع بحياتك في العاصمة الادارية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اسكن واستمتع بحياتك في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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امتلك بالعاصمة الادارية الجديدة واستمتع بحياتك وسط الاند سكيب والنافورة الراقصة وشقتك جمب خدماتك من نادي رياضي وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا وجاكوزي وغيرهم كتير وشقتك 168م (3غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا دلوقتي اتصل علي 01279848994 ومتضيعش الفرصة من ايدك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 177,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/1/2020
رقم الإعلان: 2050264
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متستناش كتير وامتلك شقتك في العاصمة

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يلا دلوقتي الحق الفرصة ومتستناش كتير شقتك في العاصمة الادارية في كمبوند green avenue بالقرب من الحي .
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24/1/2020
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24/1/2020
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24/1/2020
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(للبيع)

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24/1/2020
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24/1/2020
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24/1/2020
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صورة الاعلان: 2,8 تقدر تشتري فليتك في القاهرة الجديدة باقل سعر لفيلا في مصر - في القاهرة مصر

2,8 تقدر تشتري فليتك في القاهرة الجديدة باقل سعر لفيلا في مصر

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24/1/2020
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باقوي عروض بمدينه الشروق

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العنوان:

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القسم: 

599,000 جنيه

22/1/2020
صورة الاعلان: اتطور مع الدنيا وامتلك بالعاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

اتطور مع الدنيا وامتلك بالعاصمة الادارية الجديدة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

خليك ماشي مع الزمن واتطور مع الدنيا وامتلك بالعاصمة الادارية الجديدة وعيش مرتاح ومطمن وهتستمتع بخدما.
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212,000 جنيه

22/1/2020
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في العاصمة شقتك بالرووف واعمل فيه كل الحفلات اللي قلبك يحبها

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

في العاصمة الادارية الجديدة هتمتلك شقتك بالرووف وهتعمل فيه كل الحفلات اللي قلبك يحبها والعزومات ولمة.
العنوان:

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القسم: 

215,000 جنيه

22/1/2020
صورة الاعلان: باقوي عروض بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

باقوي عروض بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن :.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

599,000 جنيه

22/1/2020
صورة الاعلان: اعمل ابديت لحياتك واسكن في العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

اعمل ابديت لحياتك واسكن في العاصمة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اعمل ابديت لحياتك واسكن بالعاصمة الادارية الجديدة وامتلك شقك في كمبوند green avenue ويقع بمنطقة ال R.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

166,000 جنيه

22/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك بالعاصمة بالقرب من ديزني لاند - في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة بالقرب من ديزني لاند

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بكمبوند green avenue بالقرب من ديزني لاند يعني هتروح في اي وقت .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك بالعاصمة الجديدة واستثمر في اي وقت - في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة الجديدة واستثمر في اي وقت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة اللادارية الجديدة واستثمر في اي وقت وكمان جمب شقتك هتلاقي النافورة الراقصة وحمام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

205,000 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: عيش الحياة صح وامتلك بالعاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

عيش الحياة صح وامتلك بالعاصمة الادارية الجديدة

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- في القاهرة مصر

عيش الحياة صح وامتلك شقتك الجديدة بالعاصمة الادارية الجديدة وشوف الحياة احلي وشقتك جمب خدماتك حمامات.
العنوان:

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القسم: 

215,000 جنيه

21/1/2020
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