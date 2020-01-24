اسكن واستمتع بحياتك في العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك بالعاصمة الادارية الجديدة واستمتع بحياتك وسط الاند سكيب والنافورة الراقصة وشقتك جمب خدماتك من نادي رياضي وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا وجاكوزي وغيرهم كتير وشقتك 168م (3غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا دلوقتي اتصل علي 01279848994 ومتضيعش الفرصة من ايدك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|177,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050264
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