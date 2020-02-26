اسكن واستثمر كاش وبالتقسيط بقلب الاسكندريه وبالقرب من كارفور والداون تاون و

(للبيع)
|اسكن واستثمر كاش وبالتقسيط بقلب الاسكندريه وبالقرب من كارفور والداون تاون وجميع الخدمات بمساحات تبدأ من 100م علي شوارع تتميز بالاتساع والاراضي تصلح لجميع الاغراض وكمان ممكن تبني فيلا علي مساحة تبدأ من 200م بحي الفيلات بموقع مميز جدا بحي الفيلات ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابراج للاستثمار العقاري
|التليفون:
|+201212800852
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|العنوان:
|الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054332
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