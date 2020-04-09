اسكن واستثمر فالمستقبل بأفضل مشروع سكني ببيت الوطن الحي الرابع

(للتقسيط)
|اسكن واستثمر فالمستقبل بأفضل مشروع سكني متكامل ببيت الوطن الحي الرابع فلة دوبلكس قانوني ارضي ومتكرر بسعر شقه مساحة 397 زائد حديقه خاصه 120 متر بأفضل سعر للمتر 4800 واقل مقدم 15% وتقسيط علي 48 شهر ومميزات تانيه كتير هتعرفها بمجرد تواصلك معانا علي الرقم ده 01223251319 مشروعنا بالقرب من النادي الاهلي وطريق بن زايد الجنوبي والفيو زون مشروع سكني ببيت الوطن الحي الرابع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اسمارت هوم للتطوير العقاري
|التليفون:
|01223251319
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|القاهره الجديده التجمع الخامس بيت الوطن الحي الرابع- بيت الوطن الحي الرابع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,800 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057607
5,200 جنيه
750,000 جنيه
525,000 جنيه
218,000 جنيه
184,000 جنيه
195,000 جنيه
159,000 جنيه
202,000 جنيه
169,000 جنيه
232,000 جنيه
295,000 جنيه
174,000 جنيه
219,000 جنيه
149,000 جنيه
165,000 جنيه