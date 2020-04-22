اسكن مع عيلتك بافضل نظام سداد فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|مع عيلتك هتعيش فى شقتك فى العاصمة الادارية قريب من ارض المعارض وحى السفارات وهتستمتع بكل خدماتك مولات تجارية عشان تعمل شوبينج كل يوم وتجيب كل اللى تحتاجه ومطاعم وكافيهات ونادى رياضى عشان تحافظ ع صحتك شقتك 187 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بافضل نظام سداد وبدون اى فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 واسكن مع عيلتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|199,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058366
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