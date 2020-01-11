اسكن مع السفراء وامتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)
|دلوقتى هتقدر تسكن مع السفراء فى Town Gate وهتمتلك شقة 190م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +مطبخ +3 حمام +ريسبشن +Dressing Room ) بالقرب من حى السفارات والحى الدبلوماسى ومطاعم ومولات ونادى رياضى وصحى كل ده عندنا فى Town Gate بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط السفراء فى Town Gate
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|221,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048505
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