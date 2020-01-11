اسكن مع السفراء وامتلك شقتك فى Town Gate

دلوقتى هتقدر تسكن مع السفراء فى Town Gate وهتمتلك شقة 190م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +مطبخ +3 حمام +ريسبشن +Dressing Room ) بالقرب من حى السفارات والحى الدبلوماسى ومطاعم ومولات ونادى رياضى وصحى كل ده عندنا فى Town Gate بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط السفراء فى Town Gate