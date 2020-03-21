اسكن في zavani واستمتع بأحلي فيو علي اكبر لاند سكيب بالعاصمة

(للبيع)
|علي اكبر لاند سكيب بالعاصمة الادارية الجديدة امتلك شقتك علي اجمل فيو في كمبوند zavani ارقي كمبوند بالعاصمة وشقتك جمب كل خدماتك حمامات سباحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير ومساحتها 158م (4غرفة+5حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|165,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056572
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