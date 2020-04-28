اسكن في green avenue واستمتع بالخصم

(للبيع)
|اسكن في العاصمة الادراية الجديدة في كمبوند green avenue وامتلك شقتك بالقرب من النهر الاخضر وحي السفارات وشقتك 220م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات نادى رياضي وملاعب رياضية ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وغيرهم كتير وعشان تعرف تفاصيل اكتر اتصل علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|198,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058574
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