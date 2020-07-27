اسكن في green avenue واستفيد بخصم عيد الاضحي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اسكن في green avenue واستفيد بخصم عيد الاضحي - في القاهرة مصر

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اسكن في العاصمة الادارية الجديدة واستفيد بخصم عيد الاضحي وامتلك شقة 207م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط ع اطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل خدماتك مول تجاري ومطاعم وكافيهات والنافورة الرقاصة وغيرهم كتير اتصل ع 01279848994 او كلمنا ع الواتساب عشان تعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 116,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/7/2020
رقم الإعلان: 2063955
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صورة الاعلان: الحق عرض عيد الاضحي وتعالي امتلك في green avenue - في القاهرة مصر

الحق عرض عيد الاضحي وتعالي امتلك في green avenue

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الحق عرض عيد الاضحي وامتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند green avanue جمب كل الخدمات حما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

27/7/2020
صورة الاعلان: عايز تروح الجيم كل يوم ويكون جمب بيتك تعالي اسكن في العاصمة - في القاهرة مصر

عايز تروح الجيم كل يوم ويكون جمب بيتك تعالي اسكن في العاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عايز تروح الجيم كل يوم ويكون جمب بيتك تعالي امتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة واسكن في zavani وش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

27/7/2020
صورة الاعلان: بتحب ركوب العجل تعالي امتلك شقة في العاصمة جمب تراك الدارجات - في القاهرة مصر

بتحب ركوب العجل تعالي امتلك شقة في العاصمة جمب تراك الدارجات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تعالي اسكن في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani وجمب شقتك تراك للدراجات عشان تركب عجل براحتك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

27/7/2020
صورة الاعلان: دوبلكس مساحة 243 م باللوتس الجديده بسعر متر 6600 فقط - في القاهرة مصر

دوبلكس مساحة 243 م باللوتس الجديده بسعر متر 6600 فقط

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دوبلكس للبيع 243 م أرضي +بيزمنت في اللوتس الجديدة .قلب التجمع الخامس ارضي 149 م 3 غرف و2حمام ومطبخ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

6,600 جنيه

26/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك الان في بيت الوطن القاهرة الجديدة - في القاهرة مصر

امتلك شقتك الان في بيت الوطن القاهرة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اسكن بارقى الاحياء فى التجمع الخامس بتانى نمرة من شارع التسعين الشمالى بالحى التانى ببيت الوطن مساح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

11,762 جنيه

26/7/2020
صورة الاعلان: للبيع في حي الأندلس التجمع الخامس - في القاهرة مصر

للبيع في حي الأندلس التجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصتك الأن للاستثمار في حي الأندلس التجمع الخامس في مجتمع سكني يتمتع بمستقبل أفضل لك ولعائلتك أنظمة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

11,762 جنيه

26/7/2020
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صورة الاعلان: شقة للبيع في بيت الوطن التجمع الخامس - في القاهرة مصر

شقة للبيع في بيت الوطن التجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

سارع بحجز وحدتك الآن بأقل مقدم م وبتسهيلات في السداد - في بيت الوطن التجمع الخامس واستثمر في موقع مم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

11,762 جنيه

26/7/2020
صورة الاعلان: دوبلكس للبيع في اللوتس الجديدة بالتجمع الخامس - في القاهرة مصر

دوبلكس للبيع في اللوتس الجديدة بالتجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك الان دوبلكس_للبيع في اللوتس الجديدة قلب التجمع الخامس مساحة 243 م (أرضي +بيزمنت) ادفع 25 % مقد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

11,762 جنيه

26/7/2020
صورة الاعلان: شقه 150 م في حي بيت الوطن بالقاهرة الجديدة - في القاهرة مصر

شقه 150 م في حي بيت الوطن بالقاهرة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أفضل توقيت ممكن تشتري فيه عقار وتحفظ قيمة فلوسك وده لأن الاستثمار في العقار هو الأمن لمدخراتك وبعد ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

11,762 جنيه

26/7/2020
صورة الاعلان: جاردينيا هايتس (ابو الهول سابقا ) التجمع الخامس بالقرب من المستثمرين - في القاهرة مصر

جاردينيا هايتس (ابو الهول سابقا ) التجمع الخامس بالقرب من المستثمرين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بمنطقة جاردينيا هايتس (ابو الهول سابقا ) التجمع الخامس بالقرب من منطقة المستثمرين الجنوبية و شارع ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

11,762 جنيه

26/7/2020
صورة الاعلان: امتلك الان في بيت الوطن بالقاهرة الجديدة | أقل سعر للمتر - في القاهرة مصر

امتلك الان في بيت الوطن بالقاهرة الجديدة | أقل سعر للمتر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك في مشروع التجمع الخامس قلب القاهرة الجديدة في أميز أحياء بيت الوطن في الحي الثاني الذي يق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

11,762 جنيه

26/7/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع في بيت الوطن بالتجمع | الاقرب للعاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

شقة للبيع في بيت الوطن بالتجمع | الاقرب للعاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اسكن في اقرب حي سكني للعاصمة الإدارية في مشروع بيت الوطن التجمع الخامس ، دقايق للمدن الجديدة (الرحاب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

11,762 جنيه

26/7/2020
صورة الاعلان: شقة مساحة 174 بمشروع بيت الوطن التجمع الخامس | سعر متر مغري - في القاهرة مصر

شقة مساحة 174 بمشروع بيت الوطن التجمع الخامس | سعر متر مغري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الموقع بيفرق، في بيت الوطن التجمع الخامس نقدم لك أسلوب حياة فريد نظراً لموقعه ا الفريد احجز شقتك الا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

11,762 جنيه

26/7/2020
صورة الاعلان: أقل سعر للمتر 6600 جنيه للمتر في التجمع | دوبلكس باللوتس الجديدة - في القاهرة مصر

أقل سعر للمتر 6600 جنيه للمتر في التجمع | دوبلكس باللوتس الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دوبلكس للبيع باللوتس الجديدة مساحة 243م أرضي +بيزمنت في اميز مواقع التجمع الخامس أمام الجامعة الامري.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

11,762 جنيه

26/7/2020
صورة الاعلان: بافضل خدمات امتلك شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

بافضل خدمات امتلك شقتك فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيش وسط افضل خدمات بكمبوند Town Gate وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية بفيو رائع ع لاند سكيب وحمامات ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

300,000 جنيه

26/7/2020
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