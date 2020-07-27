اسكن في green avenue واستفيد بخصم عيد الاضحي

(للبيع)
|اسكن في العاصمة الادارية الجديدة واستفيد بخصم عيد الاضحي وامتلك شقة 207م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط ع اطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل خدماتك مول تجاري ومطاعم وكافيهات والنافورة الرقاصة وغيرهم كتير اتصل ع 01279848994 او كلمنا ع الواتساب عشان تعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|116,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063955
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