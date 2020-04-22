اسكن في مدينة نصر و في كومبوند متكامل الخدمات بعيد عن الزحمة و الدوشة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
يبعد عن القاهرة 120دقيقة❤️ يبعد عن اليكس 30 دقيقة😉 اقل مقدم مصر واطول فترة سداد على مستوى الجمهورية😉 به جمبع الخدمات واكبر بحر صناعى واكوا بارك به 10 العاب 👊 للتفاصيل عن مميزات الشاليه وطرق السداد يرجى ترك رقمك فى الخاص😂 👈👈 الاتصال على 01120838298 فون او واتس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد نبيل
التليفون: 01147511487

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة االادارية الجديدة- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 70,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/5/2020
رقم الإعلان: 2059098
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك في لاسيرينا باي واستمتع بأحلي الخدمات - في القاهرة مصر

امتلك في لاسيرينا باي واستمتع بأحلي الخدمات

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا باي راس سدر وصيف مع اولادك في اي وقت واستمتع بأحلي الخدمات اللي هتخلي اولاد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

22/4/2020
صورة الاعلان: شاليهك علي حمامات السباحة والاكوا بارك في راس سدر - في القاهرة مصر

شاليهك علي حمامات السباحة والاكوا بارك في راس سدر

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

فرح اولادك وامتلك شاليه خاص بيك في راس سدر علي حمامات السباحة والاكوا بارك واطمن علي اولادك وهما بيل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

76,000 جنيه

22/4/2020
صورة الاعلان: استلم شقه فندقيه بالعاصمه الاداريه مساحه 230م بالتقسيط علي10 سنوات - في القاهرة مصر

استلم شقه فندقيه بالعاصمه الاداريه مساحه 230م بالتقسيط علي10 سنوات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بادر بحجز وحدتك فى اول مشروع شقق فندقية بالعاصمة الادارية الجديدة ( Rivan ) ارقى حى سكنى بالعاصمة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

20/4/2020
صورة الاعلان: روح السخنة وصيف مع اولادك علي اجمل شاطئ رملي - في القاهرة مصر

روح السخنة وصيف مع اولادك علي اجمل شاطئ رملي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

روح علي لاسيرينا السخنة وصيف مع اولادك واستمتع بأجمل شاطئ رملي واحلي جو من غير ماتدفع اي فوائد وبالت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

134,000 جنيه

16/4/2020
صورة الاعلان: امتلك شالية في المونت الجلالة العين السخنة بافضل مقدم في مصر - في القاهرة مصر

امتلك شالية في المونت الجلالة العين السخنة بافضل مقدم في مصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بمقدم 5% امتلك شالية في المونت العين السخنة وقسط الباقي علي 10 سنين بدون فوايد الشالية تشطيب سوبر لو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

23/3/2020
صورة الاعلان: امتلك في مراسي شالية 123 متر + 16 متر تراس - في القاهرة مصر

امتلك في مراسي شالية 123 متر + 16 متر تراس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شالية للبيع في مراسي تشطيب هاي لوكس ومطبخ كامل وتكييفات فقط ادفع 10% مقدم واستلم وقسط الباقي علي 7 س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/3/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: سيب الزحمة وعيش في السخنة بمقدم 10% امتلك شالية تشطيب هاي لوكس - في القاهرة مصر

سيب الزحمة وعيش في السخنة بمقدم 10% امتلك شالية تشطيب هاي لوكس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

سيب الزحمة وعيش في السخنة بمقدم 10% امتلك شالية 167 متر تشطيب هاي لوكس ومطبخ كامل وتكييفات وتقسيط .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/3/2020
صورة الاعلان: وحدتك 19500 للمتركاملة التشطيب في اميز موقع في التجمع - في القاهرة مصر

وحدتك 19500 للمتركاملة التشطيب في اميز موقع في التجمع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بمقدم 5% وبالتقسيط علي 8 سنين بدون فوايد هتمتلك وحدتك في اميز موقع في التجمع الخامس علي شارع التسعي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

19,500 جنيه

2/3/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager