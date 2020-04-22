اسكن في مدينة نصر و في كومبوند متكامل الخدمات بعيد عن الزحمة و الدوشة

يبعد عن القاهرة 120دقيقة❤️ يبعد عن اليكس 30 دقيقة😉 اقل مقدم مصر واطول فترة سداد على مستوى الجمهورية😉 به جمبع الخدمات واكبر بحر صناعى واكوا بارك به 10 العاب 👊 للتفاصيل عن مميزات الشاليه وطرق السداد يرجى ترك رقمك فى الخاص😂 👈👈 الاتصال على 01120838298 فون او واتس