اسكن في مدينة نصر و في كومبوند متكامل الخدمات بعيد عن الزحمة و الدوشة

(للبيع)
|يبعد عن القاهرة 120دقيقة❤️ يبعد عن اليكس 30 دقيقة😉 اقل مقدم مصر واطول فترة سداد على مستوى الجمهورية😉 به جمبع الخدمات واكبر بحر صناعى واكوا بارك به 10 العاب 👊 للتفاصيل عن مميزات الشاليه وطرق السداد يرجى ترك رقمك فى الخاص😂 👈👈 الاتصال على 01120838298 فون او واتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد نبيل
|التليفون:
|01147511487
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|العنوان:
|العاصمة االادارية الجديدة- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|70,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059098
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