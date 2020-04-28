(للبيع)
|في العاصمة الادارية الجديدة اسكن في كمبوند zavani واستمتع بالهدوء والاسترخاء وعيش وسط اللاند سكيب وكمان هتستمتع بالخصم الكبير وعرض شهر ابريل وشقتك 138م (4غرفة+2حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وكل خدماتك جمب شقتك من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري ومدارس ومستشفيات وخدمات غيرهم كتير كلمنا علي 01279848994 والحق خصم ابريل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|86,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058556
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