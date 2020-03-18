اسكن في قلب العاصمة وسط المساحات الخضرا والزهور المختلفة

(للتقسيط)
|شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وسط انواع مختلفة من الزهور والورود والمساحات الخضرا وسط شقتك وهتدفع مقدم بسيط ومن غير فوائد وهتقسط براحتك وشقتك 218م (5غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وجمب كل الخدمات حمامات سباحة وامن وحراسة 24 ساعة وجيم وسبا ونادي رياضي وملاعب رياضية ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير يلا اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك في zavani
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|237,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056336
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