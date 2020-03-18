اسكن في قلب العاصمة وسط المساحات الخضرا والزهور المختلفة

شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وسط انواع مختلفة من الزهور والورود والمساحات الخضرا وسط شقتك وهتدفع مقدم بسيط ومن غير فوائد وهتقسط براحتك وشقتك 218م (5غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وجمب كل الخدمات حمامات سباحة وامن وحراسة 24 ساعة وجيم وسبا ونادي رياضي وملاعب رياضية ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير يلا اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك في zavani