اسكن في قلب العاصمة الجديدة وامتلك شقتك في zavani

(للبيع)
|بأمتلاكك شقة في كمبوند zavani بالعاصمة الادارية الجديدة هتبقي في قلب العاصمة وقريب من حي الوزارات والحي المالي والحكومي والمولات التجارية والادارية وجامع الفتاح العليم وكنيسة الكاتدرائية وغيرهم كتير وشقتك 169م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب كامل بالتكييفات بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وكمان موجود داخل الكمبوند كل الخدمات اللي هتحتاجها انت وعيلتك كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف خدمات الكمبوند
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|196,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056237
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