اسكن في قلب العاصمة الجديدة وامتلك شقتك في zavani

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اسكن في قلب العاصمة الجديدة وامتلك شقتك في zavani - في القاهرة مصر

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بأمتلاكك شقة في كمبوند zavani بالعاصمة الادارية الجديدة هتبقي في قلب العاصمة وقريب من حي الوزارات والحي المالي والحكومي والمولات التجارية والادارية وجامع الفتاح العليم وكنيسة الكاتدرائية وغيرهم كتير وشقتك 169م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب كامل بالتكييفات بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وكمان موجود داخل الكمبوند كل الخدمات اللي هتحتاجها انت وعيلتك كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف خدمات الكمبوند
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 196,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/3/2020
رقم الإعلان: 2056237
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17/3/2020
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17/3/2020
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16/3/2020
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16/3/2020
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العنوان:

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16/3/2020
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العنوان:

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القسم: 

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16/3/2020
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16/3/2020
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16/3/2020
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