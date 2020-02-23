اسكن في شقة احلامك بالعاصمة بالقرب من النهر الاخضر

(للتقسيط)
|امتلك شقة احلامك بالعاصمة الادارية الجديدة بالقرب من النهر الاخضر استمتع بكل الخدمات اللي جمب شقتك من نادي رياضي ومول تجاري ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|190,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053866
2,000,000 جنيه
1,500,000 جنيه
3,000,000 جنيه
170,000 جنيه
207,000 جنيه
7,700,000 جنيه
2,500,000 جنيه
153,000 جنيه
236,000 جنيه
227,000 جنيه
120,000 جنيه
120,000 جنيه
116,000 جنيه
160,000 جنيه
180,000 جنيه