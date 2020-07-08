اسكن في العاصمة ومش هتحتاج لأي خدمات برا الكمبوند

(للبيع)
|تعالي امتلك شقتك في العاصمة الادراية الجديدة ومش هتحتاج لأي خدمات برا الكبموند لان كل الخدمات موجودة جمب شقتك حمامات سباحة ومول تجاري ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا وخدمات غيرهم كتير وشقتك 169م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|158,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062533
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