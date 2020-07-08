اسكن في العاصمة ومش هتحتاج لأي خدمات برا الكمبوند

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اسكن في العاصمة ومش هتحتاج لأي خدمات برا الكمبوند - في القاهرة مصر

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تعالي امتلك شقتك في العاصمة الادراية الجديدة ومش هتحتاج لأي خدمات برا الكبموند لان كل الخدمات موجودة جمب شقتك حمامات سباحة ومول تجاري ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا وخدمات غيرهم كتير وشقتك 169م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 158,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/7/2020
رقم الإعلان: 2062533
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7/7/2020
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العنوان:

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القسم: 

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7/7/2020
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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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اتصل

7/7/2020
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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

5/7/2020
صورة الاعلان: اشتري رفاهيتك واسكن في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

اشتري رفاهيتك واسكن في العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

178,000 جنيه

5/7/2020
صورة الاعلان: شقتك في العاصمة الادارية بدون فوائد وبالتقسيط المريح - في القاهرة مصر

شقتك في العاصمة الادارية بدون فوائد وبالتقسيط المريح

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

165,000 جنيه

5/7/2020
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