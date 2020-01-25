اسكن في العاصمة وشوف النافورة الراقصة كل يوم

اسكن في العاصمة الادارية الجديدة وشوف النافوةر الراقصة كل يوم من شقتك في كمبوند green avenue وخدماتك كلها جمب شقتك من نادي رياضي ومول تجاري ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا وجاكوزي وخدمات تانية كتير وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة الجديدة