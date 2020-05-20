اسكن في العاصمة وسط البحيرات الصناعية واللاند سكيب

(للبيع)
|امتلك في العاصمة الادارية الجديدة وعيش وسط البحيرات الصناعية واللاند سكيب وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومول تجاري ونادي رياضي وجيم وسبا وجاكوزى ومطاعم وكافيهات وتراك للدراجات وخدمات تانية كتير وشقتك 191م (4غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|208,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059727
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