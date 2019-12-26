اسكن في العاصمة من غير ماتدفع اي فوائد

ايوة الكلام ده صح لما تمتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة مش هتدفع اي فوايد وهتقسط براحتك جدا والمقدم هيبقي بسيط جدا وكمان شقتك جمب كل احتياجاتك حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وغيرهم كتير وشقتك 212م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في green avenue