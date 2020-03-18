اسكن في العاصمة علي اجمل فيو للنهر الاخضر

(للتقسيط)
|علي اجمل فيو بالعاصمة الادارية الجديدة امتلك شقتك في كمبوند zavani وشوف النهر الاخضر من شقتك واستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة ونادي رياضي ومول تجاري ومدارس ومستشفيات وجيم وسبا وغيرهم كتير وشقتك 191م (4غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب كامل بالتكييفات بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف باقي التفاصيل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|232,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056334
190,000 جنيه
237,000 جنيه
168,000 جنيه
196,000 جنيه
199,000 جنيه
165,000 جنيه
193,000 جنيه
777,000 جنيه
1,636,200 جنيه
1,710,940 جنيه
875,000 جنيه
125,000 جنيه
اتصل
196,000 جنيه
218,000 جنيه