اسكن في العاصمة علي اجمل فيو للنهر الاخضر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اسكن في العاصمة علي اجمل فيو للنهر الاخضر - في القاهرة مصر

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علي اجمل فيو بالعاصمة الادارية الجديدة امتلك شقتك في كمبوند zavani وشوف النهر الاخضر من شقتك واستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة ونادي رياضي ومول تجاري ومدارس ومستشفيات وجيم وسبا وغيرهم كتير وشقتك 191م (4غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب كامل بالتكييفات بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف باقي التفاصيل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 232,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/3/2020
رقم الإعلان: 2056334
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18/3/2020
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18/3/2020
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18/3/2020
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18/3/2020
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18/3/2020
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18/3/2020
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17/3/2020
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17/3/2020
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17/3/2020
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العنوان:

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القسم: 

125,000 جنيه

17/3/2020
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العرووض الذهبيه

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- في القاهرة مصر

العرووض الذهبيه من شركة_زياد_للإستثمار_العقاري وتقدم اقوى عرووض و بأسعار زمان بارقي المواقع *بالقا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

17/3/2020
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اسكن في قلب العاصمة الجديدة وامتلك شقتك في zavani

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

196,000 جنيه

17/3/2020
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خليك مختلف واسكن بالعاصمة الادارية

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العنوان:

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القسم: 

218,000 جنيه

17/3/2020
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