اسكن في العاصمة جمب خدماتك الترفيهية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اسكن في العاصمة جمب خدماتك الترفيهية - في القاهرة مصر

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اسكن في العاصمة الادارية الجديدة جمب كل الخدمات الترفيهية في كمبوند zavani والخدمات تراك للدراجات وجيم وسبا وكيدز اريا ومول تجاري ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير والشقة 169م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل ع 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر او ابعتلنا ع الواتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

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العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 113,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/8/2020
رقم الإعلان: 2064833
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11/8/2020
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11/8/2020
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11/8/2020
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