اسكن في العاصمة جمب خدماتك الترفيهية

(للتقسيط)
|اسكن في العاصمة الادارية الجديدة جمب كل الخدمات الترفيهية في كمبوند zavani والخدمات تراك للدراجات وجيم وسبا وكيدز اريا ومول تجاري ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير والشقة 169م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل ع 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر او ابعتلنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|113,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064833
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