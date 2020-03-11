اسكن في العاصمة جمب حي السفارات مباشرة

(للتقسيط)
|اسكن جمب حي السفارات مباشرة بالعاصمة الادارية الجديدة بكمبوند zavani وسط مساحات خضرا كبيرة وبالقرب من منطقة الوزارات والنهر الاخضر وشقتك 169م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وسط كل خدماتك حمامات سباحة وتراك للدراجات ومول تجاري و club house ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|171,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055738
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