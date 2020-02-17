اسكن في العاصمة بعيد عن زحمة القاهرة

اسكن في العاصمة الادارية بكمبوند green avenue وابعد عن زحمة القاهرة وعيش في هدوء واسترخاء وشقتك 168م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي ومول تجاري وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سددا وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة