اسكن في العاصمة بعيد عن زحمة القاهرة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اسكن في العاصمة بعيد عن زحمة القاهرة - في القاهرة مصر

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اسكن في العاصمة الادارية بكمبوند green avenue وابعد عن زحمة القاهرة وعيش في هدوء واسترخاء وشقتك 168م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي ومول تجاري وكل ده بأقل مقدم واطول فترة سددا وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 185,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/2/2020
رقم الإعلان: 2053090
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17/2/2020
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17/2/2020
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16/2/2020
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221,000 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: شقتك بفيو مميز ورائع فى تاون جيت بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقتك بفيو مميز ورائع فى تاون جيت بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

232,000 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: خليك كسبان وامتلك مكتبك الادارى فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

خليك كسبان وامتلك مكتبك الادارى فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

هتكون كسبان وفلوسك هتزيد بامتلاك مكتبك الادارى 29م تشطيب كامل وبالتكيفيات فى باريس مول قريب من الحى .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

319,000 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: شقة تمليك بالجيزة - في القاهرة مصر

شقة تمليك بالجيزة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فرصة للتمليك شقة في منطقة حيوية ف الجيزة خلف المجزر الآلي مساحة 150م، عبارة عن 3 غرف نوم+ حمام+ مطب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

350,000 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: عايز شقة قريبة من طريق السخنة تعالى Town Gate - في القاهرة مصر

عايز شقة قريبة من طريق السخنة تعالى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى Town Gate قريبة من طريق السخنة ووسط كل خدماتك كافيهات ومطاعم ومولات وملاهى لاطفالك وبي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

245,000 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: شقتك فى تاون جيت قريبة من حى السفارات - في القاهرة مصر

شقتك فى تاون جيت قريبة من حى السفارات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية بالقرب من حى السفارات والحى الدبلوماسى وبview مميز ع المساح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: بموقع مميز امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بموقع مميز امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

15/2/2020
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