اسكن في العاصمة بالقرب من ديزني لاند وفرح اولادك

(للبيع)
|اسكن في العاصمة الادارية الجديدة بالقرب من ديزني لاند وفرح اولادك وبجانب حي السفارات مباشرة وشقتك جمب كل الخدمات حمامات سباحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وتراك للدراجات وجيم وسبا وغيرهم كتير وشقتك 138م (4غرفة+2حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب كامل بالتكييفات بدون فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|197,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058057
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