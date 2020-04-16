اسكن في العاصمة بالقرب من ديزني لاند وفرح اولادك

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صورة الاعلان: اسكن في العاصمة بالقرب من ديزني لاند وفرح اولادك - في القاهرة مصر

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اسكن في العاصمة الادارية الجديدة بالقرب من ديزني لاند وفرح اولادك وبجانب حي السفارات مباشرة وشقتك جمب كل الخدمات حمامات سباحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وتراك للدراجات وجيم وسبا وغيرهم كتير وشقتك 138م (4غرفة+2حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب كامل بالتكييفات بدون فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 197,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/4/2020
رقم الإعلان: 2058057
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