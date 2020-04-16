اسكن في العاصمة بالقرب من ديزني لاند وفرح اولادك

اسكن في العاصمة الادارية الجديدة بالقرب من ديزني لاند وفرح اولادك وبجانب حي السفارات مباشرة وشقتك جمب كل الخدمات حمامات سباحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وتراك للدراجات وجيم وسبا وغيرهم كتير وشقتك 138م (4غرفة+2حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب كامل بالتكييفات بدون فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر