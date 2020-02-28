اسكن في العاصمة الجديدة وانسي زحمة العاصمة القديمة

انسي زحمة العاصمة القديمة وكمل حياتك في العاصمة الجديدة بعيد عن الزحمة والدوشة وهتعيش في هدوء واستقرار نفسي وشقتك 212م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات اللي هتحتاجها انت اولادك من حمامات سباحة ومول تجاري وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات وممشي للدراجات وخدمات تانية كتير هتعرفها لما تتصل علي 01279848994 يلا مستنيينك