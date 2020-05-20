اسكن في العاصمة الادارية وعيش حياه احلي

(للبيع)
|اسكن في العاصمة الادارية الجديدة واستمتع بحياة افضل ليك ولاولادك وسط الهدوء واللاند سكيب والطبيعة الخلابة وشقتك 158م (4غرفة+4حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب خدماتك حمامات سباحة ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وخدمات تانية كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|165,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059726
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