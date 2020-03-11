اسكن في العاصمة الادارية وخليك مختلف عن الجميع

اسكن في العاصمة الادارية الجديدةوخليك مختلف عن الجميع وكون متميز وسط صحابك وعيش في الهدوء والاسترخاء بدون فوائد وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وشقتك 158م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وغيرهم كتير يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة