اسكن في العاصمة الادارية وخليك مختلف عن الجميع

(للبيع)
|اسكن في العاصمة الادارية الجديدةوخليك مختلف عن الجميع وكون متميز وسط صحابك وعيش في الهدوء والاسترخاء بدون فوائد وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وشقتك 158م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وغيرهم كتير يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|166,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055656
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