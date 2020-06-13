اسكن في العاصمة الادارية واطمن علي اولادك في الكيدز اريا

(للتقسيط)
|اسكن في العاصمة الادارية الجديدة واطمن علي اولادك في اي مكان وكمان كل الخدمات هتلاقيها جمب شقتك من كيدز اريا وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومدارس ومستشفيات ولاند سكيب وخدمات تانية كتير وشقتك 205م (5غرفة+4حمام+ريسبشن+ living room+مطبخ امريكي+2تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا اتصل حالا علي 01279848994 وعيش في كمبوند zavani
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|218,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060683
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