اسكن في العاصمة الادارية واستمتع بكل الخدمات جمب شقتك

(للبيع)
|امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani بالقرب من النهر الاخضر وشقتك 138م (3غرفة+2حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ومطاعم وكافيه ومدارس ومستشفيات وخدمات تانية كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|162,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064251
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