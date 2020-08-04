اسكن في العاصمة الادارية واستمتع بكل الخدمات جمب شقتك

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani بالقرب من النهر الاخضر وشقتك 138م (3غرفة+2حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ومطاعم وكافيه ومدارس ومستشفيات وخدمات تانية كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر