اسكن في العاصمة الادارية واستمتع بالرقي

(للبيع)
|روح علي العاصمة الادارية الجديدة وامتلك شقتك في ارقي كمبوند في وسط الطبيعة والاشجار والزهور بأنواعها المختلفة واستمتع بكل الخدمات اللي جمب شقتك مول تجاري ملاعب رياضية وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير والشقة 158م (3غرفة+2حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) بأقل مقدم وبأطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|182,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061837
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