اسكن في العاصمة الادارية واستمتع بالرقي

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اسكن في العاصمة الادارية واستمتع بالرقي - في القاهرة مصر

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روح علي العاصمة الادارية الجديدة وامتلك شقتك في ارقي كمبوند في وسط الطبيعة والاشجار والزهور بأنواعها المختلفة واستمتع بكل الخدمات اللي جمب شقتك مول تجاري ملاعب رياضية وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير والشقة 158م (3غرفة+2حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) بأقل مقدم وبأطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 182,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/6/2020
رقم الإعلان: 2061837
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28/6/2020
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28/6/2020
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خليك قريب من الحي الحكومي والنهر الاخضر وتعالي اسكن في العاصمة

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القسم: 

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28/6/2020
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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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27/6/2020
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محلك تشطيب كامل في العاصمة جمب حي الوزارات

(للتقسيط)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

27/6/2020
صورة الاعلان: عيش كل يوم بشكل جديد واسكن في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

عيش كل يوم بشكل جديد واسكن في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

عيش كل يوم بشكل جديد ومختلف وخليك جمب حي السفارات وقريب من القصر الرئاسي والحي الحكومي في كمبوند zav.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

169,000 جنيه

27/6/2020
صورة الاعلان: لو محتار ومش عارف تسكن فين تعالي علي العاصمة - في القاهرة مصر

لو محتار ومش عارف تسكن فين تعالي علي العاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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27/6/2020
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