اسكن في العاصمة الادارية واستمتع بأعلي مستوى من الخصوصية

تعالي اسكن في العاصمة الادراية الجديدة واستمتع بأعلي مستوى من الخصوصية في ارقي كمبوند قريب من النهر الاخضر وبجوار حي السفارات وكل الخدمات داخل الكمبوند من مول تجاري ونادي رياضي وملاعب رياضية وخدمات تانية كتير وشقتك 191م(4غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وعشان تعرف اسم الكمبوند وتفاصيل اكتر كلمنا علي الرقم ده 01279848994 مستنيينك