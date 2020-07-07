اسكن في العاصمة الادارية واستمتع بأعلي مستوى من الخصوصية

(للبيع)
|تعالي اسكن في العاصمة الادراية الجديدة واستمتع بأعلي مستوى من الخصوصية في ارقي كمبوند قريب من النهر الاخضر وبجوار حي السفارات وكل الخدمات داخل الكمبوند من مول تجاري ونادي رياضي وملاعب رياضية وخدمات تانية كتير وشقتك 191م(4غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وعشان تعرف اسم الكمبوند وتفاصيل اكتر كلمنا علي الرقم ده 01279848994 مستنيينك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|196,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062391
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