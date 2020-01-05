اسكن في اكبر كمبوند بالعاصمة الادارية الجديدة واستمتع بالهدوءؤ

(للبيع)
|شقتك في green avenue اكبر كمبوند بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وهتستمتع بالهدوء والاسترخاء والامان وشقتك 215م (5غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي ومحلات تجارية يلا بسرعة مستني ايه كلمنا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|215,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047780
193,000 جنيه
180,000 جنيه
195,000 جنيه
210,000 جنيه
238,000 جنيه
268,000 جنيه
175,000 جنيه
189,000 جنيه
214,000 جنيه
246,000 جنيه
100 جنيه
220,000 جنيه
245,000 جنيه
166,000 جنيه
177,000 جنيه