اسكن في ارقي مكان بالعاصمة وابعد عن الزحمة

(للتقسيط)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: اسكن في ارقي مكان بالعاصمة وابعد عن الزحمة - في القاهرة مصر

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مش هتشوف زحمة تاني لما تسكن في كمبوند zavani بالعاصمة الادارية الجديدة بالقرب من جميع الخدمات ومسجد الفتاح العليم وكنيسة الكاتدرائية والنهر الاخضر وشقتك 138م (4غرفة+2حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وحواليك كل الخدمات اللي هتحتاجها انت اسرتك من مول تجاري ونادي رياضي وجيم وسبا ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وخدمات غيرهم كتير يلا متضيعش الفرصة من ايدك واتصل علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 183,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 31/3/2020
رقم الإعلان: 2057129
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31/3/2020
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30/3/2020
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30/3/2020
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القسم: 

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30/3/2020
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- في القاهرة مصر

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القسم: 

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30/3/2020
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الحق الفرصة . شقة استلام 2020 فى التجمع الخامس وبالتقسيط

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الحق فرصتك واستلم شقتك متشطبة فى قلب التجمع الخامس بسعر مميز جدا . وعيش بقى فى شقتك على احلى فيو لا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

300,000 جنيه

30/3/2020
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** بالمنطقه التاسعه لعشاق الهدوء والخصوصيه والمساحات الخضراء شقه 105 م (استلام فوري) بحريه وتطل علي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

355,000 جنيه

30/3/2020
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(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز استثمار مضمون تعالي امتلك شقتك في العاصمة الادارية بموقع مميز جدا قريب من حي السفارات وفندق الم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

141,000 جنيه

30/3/2020
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العنوان:

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القسم: 

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30/3/2020
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