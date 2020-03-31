اسكن في ارقي مكان بالعاصمة وابعد عن الزحمة

(للتقسيط)
|مش هتشوف زحمة تاني لما تسكن في كمبوند zavani بالعاصمة الادارية الجديدة بالقرب من جميع الخدمات ومسجد الفتاح العليم وكنيسة الكاتدرائية والنهر الاخضر وشقتك 138م (4غرفة+2حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وحواليك كل الخدمات اللي هتحتاجها انت اسرتك من مول تجاري ونادي رياضي وجيم وسبا ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وخدمات غيرهم كتير يلا متضيعش الفرصة من ايدك واتصل علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|183,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057129
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