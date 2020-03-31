اسكن في ارقي مكان بالعاصمة وابعد عن الزحمة

مش هتشوف زحمة تاني لما تسكن في كمبوند zavani بالعاصمة الادارية الجديدة بالقرب من جميع الخدمات ومسجد الفتاح العليم وكنيسة الكاتدرائية والنهر الاخضر وشقتك 138م (4غرفة+2حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وحواليك كل الخدمات اللي هتحتاجها انت اسرتك من مول تجاري ونادي رياضي وجيم وسبا ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وخدمات غيرهم كتير يلا متضيعش الفرصة من ايدك واتصل علي 01279848994 وامتلك في العاصمة