اسكن فى كمبوند الاحلام فى Town Gate

(للتقسيط)
|اسكن فى كمبوند الاحلام وامتلك شقتك فى Town Gate قريب من مسجد الفتاح العليم والكتدرائية وفندق الماسة شقتك 195 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) واستمتع بخدماتك المتكاملة بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وخليك فى كمبوند الاحلام فى Town Gate
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|170,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059425
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