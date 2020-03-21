اسكن فى قلب التجمع الخامس

(للبيع)
|خليك قريب من كل حاجة فى التجمع الخامس واسكن فى اقرب كمبوند . كمبوند دقايق من الجامعة الامريكية والمستشفى الجوى . دقايق من الدائرى الاوسطى وشارع التسعين . حواليك مل المطاعم والكافيهات والمدارس والمستشفيات والنوادى . امتلك شقتك متشطبة سوبر لوكس فى اميز موقع فى التجمع الخامس بمقدم 30% فقط وتقسيط حتى 6 سنين انتهز الفرصة و كلمنا على 01061536694 - 01276211689
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|680,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056594
68,000 جنيه
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